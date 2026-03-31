Schock-Fund in Bamberg: Leichenteile treiben in Wasserschleuse an Oberfläche
Von Franziska Groll
Bamberg - Die Leiche eines Mannes ist in einem Becken der Wasserschleuse in Bamberg gefunden worden.
Aufgrund markanter Tätowierungen geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich um einen seit Dezember 2025 vermissten 39-Jährigen handelt.
Ein DNA-Abgleich soll die Identität abschließend klären.
"Am Montagvormittag entdeckten Zeugen Leichenteile an der Wasseroberfläche in einem Becken der Wasserschleuse in Bamberg", heißt es vom Polizeipräsidium Oberfranken.
Die Ermittler gehen aktuell nicht von einem Verbrechen aus. "Es liegen den Beamten der Kripo Bamberg keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken vor."
Es sei momentan noch unklar, ob der Mann bei einem Unfall ums Leben kam. Der 39-Jährige war zuletzt am 25. Dezember vergangenen Jahres nahe seiner Arbeitsstelle in der Bamberger Sandstraße gesehen worden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa