Schock-Fund in Bamberg: Leichenteile treiben in Wasserschleuse an Oberfläche

Bamberg - Die Leiche eines Mannes ist in einem Becken der Wasserschleuse in Bamberg gefunden worden.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen seit Monaten vermissten Mann handelt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Aufgrund markanter Tätowierungen geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich um einen seit Dezember 2025 vermissten 39-Jährigen handelt.

Ein DNA-Abgleich soll die Identität abschließend klären.

"Am Montagvormittag entdeckten Zeugen Leichenteile an der Wasseroberfläche in einem Becken der Wasserschleuse in Bamberg", heißt es vom Polizeipräsidium Oberfranken.

Die Ermittler gehen aktuell nicht von einem Verbrechen aus. "Es liegen den Beamten der Kripo Bamberg keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken vor."