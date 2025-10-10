Schrecklicher Fund im Fluss: Kanu-Fahrerin entdeckt Wasserleiche

Hamburg - Eine Kanu-Fahrerin ist am Freitagmorgen in der Alster in Hamburg auf eine Wasserleiche gestoßen.

Taucher der Feuerwehr haben die Leiche am Freitagvormittag geborgen. © Nonstopnews

Gegen 9.45 Uhr alarmierte eine Frau die Feuerwehr, als sie einen treibenden Körper im Alsterlauf auf Höhe des Maienwegs in Hamburg-Alsterdorf entdeckte, teilte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mit.

Die Feuerwehr rückte aus, zu retten war die Person allerdings nicht mehr. Die Taucher konnten nur noch die Leiche bergen.

Bei dem Toten handelt es sich um eine männliche Person. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Anzeichen für ein Fremdeinwirken.

Schon vor einer Woche soll ein Jugendlicher in der Nähe des Fundortes eine treibende Person gemeldet haben, so ein Reporter vor Ort. Die Suche der Einsatzkräfte sei aber erfolglos geblieben.