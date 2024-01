Schrecklicher Fund in Waldstück: Polizei entdeckt in Plastiksack gewickelte Leiche

Gescher - In einem Waldgebiet in Gescher im münsterländischen Gescher (Kreis Borken) haben Polizeikräfte am Dienstag einen grausigen Fund gemacht: Sie stießen auf die Leiche einer 35-jährigen Frau, die zuvor als vermisst gemeldet worden war. Eine Mordkommission ermittelt!

Die Polizei hatte Fotos der 35-Jährigen und ihres grauen Mercedes veröffentlicht. © Bildmontage: Polizei Münster

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hatten die Beamten bereits seit dem 21. Dezember 2023 - unter anderem mit einem Hubschrauber und Spürhunden - nach der Frau gefahndet.

Lediglich der Mercedes der 35-Jährigen wurde kurz nach ihrem Verschwinden unweit ihrer Wohnanschrift gefunden. Von der Frau, von der die Beamten auch Fahndungsfotos veröffentlicht hatten, fehlte jedoch jede Spur.

Nachdem sich rasch Hinweise auf ein mutmaßliches Tötungsdelikt ergeben hatten, hat die Polizei inzwischen traurige Gewissheit.

So hätten Ermittler der Mordkommission Funkzellendaten ausgewertet und daraufhin das Waldstück in Gescher eingegrenzt, wo Polizeikräfte einer Einsatzhundertschaft am Dienstag schließlich den in einen blauen Plastiksack gewickelten Leichnam der Vermissten entdeckten.