03.03.2025 07:51 Schrecklicher Fund mitten in Karnevalszeit: Kölnerin tot in Wohnung entdeckt

In Köln-Lövenich ist eine Frau am Sonntag tot in ihrer Wohnung entdeckt worden.

Von Kristina Remmert Köln - In Köln ist eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Verwandte der Frau hatten am späten Sonntagabend die Polizei alarmiert. Die Kölner Beamten ermitteln auf Hochtouren. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa Aufgrund bisheriger Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass sie getötet wurde, wie die Polizei mitteilte. Angehörige hatten die Beamten am späten Sonntagabend alarmiert, nachdem sie die Verstorbene in der Wohnung im Stadtteil Lövenich entdeckt hatten.

Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

