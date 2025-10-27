Horror-Fund beim Spazierengehen: Skelettierte Leiche im Wald entdeckt!
Furth im Wald - Im oberpfälzischen Landkreis Cham hat ein Spaziergänger in einem Waldstück nahe dem Drachensee menschliche Überreste entdeckt.
Der Passant entdeckte die Leichenteile bereits am 16. Oktober, gegen 15.30 Uhr, wie die Polizei am Montag bekannt gab.
Beamte sperrten nach der Alarmierung den Bereich großräumig ab und leiteten die Ermittlungen ein.
Laut Polizei ist die Rechtsmedizin seit Beginn eingebunden. In der vergangenen Woche erfolgte eine entsprechende Obduktion.
"Angaben zur Identität sowie zum Geschlecht der verstorbenen Person können derzeit noch nicht gemacht werden", teilte die Polizei mit.
"Ein Abgleich mit nationalen und internationalen Vermisstenfällen ist darüber hinaus ebenfalls im Gange."
Die Ermittler lassen die ermittelte DNS mit Beständen im In- und Ausland abgleichen. Auch zur Todesursache laufen Prüfungen weiter – belastbare Ergebnisse liegen derzeit allerdings noch nicht vor.
