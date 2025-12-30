Vorsicht, Rutschgefahr! Mehrere Radfahrer stürzten auf Dresdens glatten Straßen

Dresden - Nicht nur Autofahrer machte die Glätte der vergangenen Tage ordentlich zu schaffen, auch Fahrradfahrer hatten ihre liebe Mühe, sich auf dem Rad zu halten. So kam es am Montag in Dresden gleich zu mehreren Fahrrad-Unfällen.

Mehrere Radfahrer fielen der Glätte zum Opfer und stürzten. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/macronomy / Silas Stein/dpa

Gegen 7.30 Uhr am Montagmorgen ging bei der Dresdner Polizei die erste Meldung einer verunglückten Radfahrerin ein. Die 40-Jährige war auf der Straße Zur Elbinsel unterwegs, als sie auf glatter Straße stürzte.

Die Frau zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, der Schaden an ihrem Fahrrad wird auf rund 50 Euro geschätzt.

In Blasewitz war ein 29-jähriger Radfahrer auf der Prellerstraße in Richtung Waldparkstraße unterwegs, als die winterlichen Verhältnisse ihn vom Rad holten. Auch er verletzte sich dabei leicht.

Wenig später erwischte es eine Frau in Gorbitz. Sie wollte mit ihrem Fahrrad von der Robinienstraße auf den Omsewitzer Ring abbiegen, als sie wegrutschte. Sie musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.