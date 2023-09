18.09.2023 15:32 Spaziergängerin geht an Bach entlang und entdeckt etwas Schreckliches

In Aumühle hat eine Spaziergängerin am Sonntag die Leiche eines Mannes an einem Bach gefunden. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus.

Von Bastian Küsel

Aumühle - Grusel-Fund im Norden: Am Sonntag hat eine Spaziergängerin in Aumühle (Schleswig-Holstein) die Leiche eines Mannes gefunden. In Aumühle hat eine Spaziergängerin am Sonntag die Leiche eines Mannes gefunden. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus. (Symbolfoto) © picture alliance / Philipp Schulze/dpa Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag mitteilten, machte die Zeugin den schrecklichen Fund gegen 9.40 Uhr. Der leblose Körper lag demnach am Ufer eines Baches in der Nähe des Mühlenweges.

Die alarmierte Feuerwehr barg den Toten, anschließend wurde er von Ermittlern der Polizei sowie einem Arzt untersucht - es handelt sich um einen 40-jährigen Mann aus Hamburg, der bereits seit dem 13. September vermisst worden war. Nach ersten Ermittlungen hielt sich der Hamburger bereits seit längerer Zeit in dem Waldstück auf. In unmittelbarer Nähe des Fundorts der Leiche wurde ein Zelt mit persönlichen Sachen des Mannes gefunden. Polizeimeldungen Polizisten lösen illegales Open Air auf und werden attackiert Die Todesursache ist aktuell noch unklar, nach derzeitigen Erkenntnissen liegen aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung: 18. September, 14.42 Uhr. Aktualisiert: 15.32 Uhr

