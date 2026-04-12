Tödlicher Unfall mit E-Scooter? Leiche am Rhein entdeckt

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Ein 59 Jahre alter Mann ist offenbar bei einem Unfall in Rüdesheim mit seinem E-Scooter ums Leben gekommen.

Von Jenny Tobien

Rüdesheim - Ein 59 Jahre alter Mann ist offenbar bei einem Unfall mit seinem E-Scooter ums Leben gekommen.

Der Mann (59) verunglückte offenbar mit seinem E-Scooter. (Symbolfoto)
Der Mann (59) verunglückte offenbar mit seinem E-Scooter. (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 38-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr einen verlassenen und wohl verunfallten E-Scooter auf einem Fahrradweg der B42 am Rheinufer in Rüdesheim vorgefunden.

"Kurz darauf wurde eine leblose männliche Person an dem etwa vier Meter darunter liegenden Rheinufer entdeckt", hieß es. 

Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten noch den Tod des 59-Jährigen aus Mainz feststellen können.

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Laut den ersten Ermittlungen war es aus zunächst ungeklärten Gründen zu dem Unfall gekommen, bei dem der Mann wohl die Begrenzungsmauer hinabstürzte.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich bei der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) - 9112-0 zu melden.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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