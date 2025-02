Totes Paar am Chiemsee entdeckt: Ermittler vermuten dramatisches Geschehen

Grabenstätt - In einer Bucht in Grabenstätt am Chiemsee wurden zwei Leichen entdeckt. Die Ermittler gehen von einer einvernehmlichen Tötung mit anschließendem Suizid aus.

Am Chiemsee wurden die Leichname eines älteren Paars entdeckt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging am frühen Sonntagmorgen ein Notruf ein, dass sich an einer Bucht in Grabenstätt am Chiemsee zwei augenscheinlich leblose Personen befänden.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Mannes und der Frau festgestellt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge hat der 74-jährige Mann zunächst seine 72-jährige Lebensgefährtin mit deren Einverständnis getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern in dem Fall an.