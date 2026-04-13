Vermisste Michelle H. (†25) ist tot: Obduktion lässt Fragen offen

Celle - Traurige Gewissheit! Bei der am Samstag in der Aller gefundenen Leiche handelt sich um die seit vier Wochen vermisste Michelle H. (†25) aus Celle. Ihr Tod hinterlässt viele Fragezeichen.

Nach dem Fund einer Leiche in der Aller geht die Polizei nach der Obduktion davon aus, dass es sich um die Vermisste Michelle H. (†25) aus Celle handelt. © Nonstopnews

Am vergangenen Samstag hatte ein Wassersportler bei Hambühren die Leiche der vermissten Frau gefunden. Aufgrund der verschiedenen körperlichen Merkmale, wie beispielsweise Haare, Statur, Gewicht und Größe sowie weiterer individueller Merkmale, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass es sich bei der Toten um Michelle H. handelt. Für endgültige Sicherheit soll ein DNA-Abgleich sorgen.

Wie eine Sprecherin erklärte, wurden bei der Obduktion zwei Stichverletzungen im Halsbereich festgestellt, diese sollen sich allerdings nicht als lebensgefährlich erwiesen haben, da keine Gefäße verletzt worden waren.

Es wird sogar davon ausgegangen, dass sich die 25-Jährige die Verletzungen selbst zugefügt hat, wie anhand des Stichkanals zu erahnen ist. Zudem würden keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vorliegen, hieß es weiter.

Die genaue Todesursache ist damit weiterhin unklar. Da der Leichnam über längere Zeit im Wasser lag, kann auch das Ertrinken als Ursache nicht mehr festgestellt werden.