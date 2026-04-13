Traurige Gewissheit um vermisste Michelle H.? Wassersportler findet Leiche

Celle/Hambühren - Schockierender Fund am Samstagvormittag! Gegen 10.50 Uhr entdeckte ein Wassersportler in Hambühren im Landkreis Celle einen leblosen Körper , der in der Aller trieb. Daraufhin alarmierte er sofort die Polizei .

Über Wochen suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach der vermissten Michelle H. (25) aus Celle. © Nonstopnews

Wenig später rückten Einsatzkräfte zum Fundort aus. Vor Ort bestätigte sich der schlimme Verdacht: Die Rettungskräfte bargen den leblosen Körper einer Frau aus dem Wasser. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Ermittlungen ergaben bereits erste Hinweise zur Identität der Toten. Das Schockierende: Bei dem Leichnam handelt es sich wohl um keine Unbekannte. "Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Toten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die seit dem 11. März 2026 vermisste Michelle H. aus Celle handelt", teilte die Polizei mit.

Bereits seit mehreren Wochen suchten die Beamten nach der vermissten 25-Jährigen - unter anderem auch mit Veröffentlichung von Lichtbildern. Zuletzt wurde sie am Tag ihres Verschwindens gegen 3.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße gesehen, wo sich ihre Wohnung befindet.

Sie soll eine womöglich schwerwiegende Verletzung am Hals gehabt haben. Bereits einige Tage nach ihrem Verschwinden bestätigte die Staatsanwaltschaft Mitte März auf Nachfrage von TAG24, dass mittlerweile wegen des Verdachts der versuchten Tötung gegen einen 46-Jährigen ermittelt wurde, der sich in der Wohnung von H. aufgehalten haben soll.