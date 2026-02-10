Yosef (†14) von 12-Jährigem erstochen: Neue Details zu verdächtigem Kind

Dormagen – Der Junge (12), der den 14-jährigen Yosef in Dormagen getötet haben soll, war sein Mitschüler. Das hat die Polizei in Neuss auf Anfrage bestätigt.

Der 14-jährige Yosef war von einem Zwölfjährigen erstochen worden. © Federico Gambarini/dpa

Vertreter der Bezirksregierung hätten dies der Schulleitung mitgeteilt. Die "Rheinische Post" hatte zuvor berichtet.

Am Freitag hatte die Polizei bekannt gegeben, dass das Verbrechen aufgeklärt werden konnte und ein Kind den 14-Jährigen getötet haben soll. Der strafunmündige deutsche Junge befindet sich in der Obhut des Jugendamtes.

Die Leiche des 14-Jährigen war Ende Januar an einem See in Dormagen von einem Spaziergänger gefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass der Junge an Stich- und Schnittverletzungen starb. Die Stadt Dormagen liegt zwischen Köln und Düsseldorf.

Am Freitag hatten an der Trauerfeier für den Jungen rund 800 Menschen teilgenommen.