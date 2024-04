21.04.2024 18:59 5.185 War es ein brutales Verbrechen? Frauenleiche an Flussufer lässt Polizei rätseln

In Frankfurt am Main ist am Sonntagnachmittag die Leiche einer Frau entdeckt worden.

Von Angelico Moretti

Frankfurt am Main - Ein echter Gruselfund beschäftigte am heutigen Sonntag die Polizei aus der Mainmetropole Frankfurt. Der Fund einer Leiche sorgte für einen Großeinsatz - und ließ bislang noch einige Fragen offen. Die Frauenleiche wurde schließlich von einem Bestatter abtransportiert. © 5VISION.NEWS Alles spielte sich am Sonntagnachmittag rund um das Mainufer im Frankfurter Stadtteil Schwanheim ab. Dort hatten Passanten eine leblose Person innerhalb des Flusses entdeckt und sofort die Polizei alarmiert. Der entsprechende Notruf erreichte die Einsatzkräfte dann gegen 13.30 Uhr. Mit der Unterstützung der Wasserschutzpolizei sowie der Wasserrettung der Feuerwehr, machte man sich umgehend daran, die Person, die in unmittelbarer Nähe der Europabrücke im Wasser trieb, zu bergen. Währenddessen sperrten weitere Einsatzkräfte den Fundort weiträumig ab. Als die Bergung der Person, bei der es sich ersten Informationen zufolge um eine Frau gehandelt haben soll, schließlich erfolgreich abgeschlossen war, konnte tragischerweise nur noch der Tod festgestellt werden. Mord 33-Jähriger (†) von Duo überfahren? Ermittler glauben an Mord Da der aktuelle Ermittlungsstand noch nicht weit genug fortgeschritten ist, konnte die Polizei weder genaue Angaben zur Verstorbenen, noch zu den Umständen ihres Ablebens machen. Frauenleiche am Mainufer in Frankfurt-Schwanheim entdeckt: Gewalttat im Bereich des Möglichen Der Fundort der Leiche wurde weiträumig abgesperrt. © 5VISION.NEWS Derzeit gehen die Untersuchungen zum Tod der Frau in alle Richtungen. Somit kann auch ein Gewaltverbrechen nicht komplett ausgeschlossen werden. Dennoch müssen erst weitere Ermittlungen angestellt werden. Für die Beamten der Frankfurter Polizei war es an diesem Wochenende nicht der erste Leichenfund: Bereits am gestrigen Samstag mussten die Ordnungshüter mit der Hilfe weiterer Retter einen männlichen Leichnam aus der Nidda im Stadtteil Harheim bergen.

