17-Jähriger soll mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben

Dillingen - Ein 17-Jähriger soll im Landkreis Dillingen an der Donau mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben. Der Tatverdächtige habe durch Hinweise einer Geschädigten identifiziert werden können, teilte die Polizei mit.

Die Polizei nahm den Verdächtigen (17) fest. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der 17-Jährige sei am Mittwoch in Dillingen mit einem Fahrrad an der 16 Jahre alten Geschädigten in der Schützenstraße in Dillingen vorbeigefahren und habe ihr dabei mit der flachen Hand aufs Gesäß geschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden in den vergangenen Wochen mehrere Vorfälle bekannt, in denen ein bis dato unbekannter Radfahrer von hinten an Mädchen und jungen Frauen vorbeifuhr und auf deren Gesäß schlug.



