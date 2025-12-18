Zahlen steigen stetig: 27 Verdächtige in Rosenheim wegen Kinderpornografie im Visier

Rosenheim - Nach einem Großeinsatz gegen Kinderpornografie in Rosenheim und Umgebung ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gegen 25 Männer und zwei Frauen.

Am Mittwoch wurden 27 Objekte in Rosenheim und dem Landkreis durchsucht und mehrere Datenträger beschlagnahmt. (Symbolbild) © 123RF/microgen

Die jüngste verdächtige Person ist gerade mal zwölf Jahre alt, wie aus dem Bericht der Kriminalpolizei Rosenheim hervorgeht.

Anlass seien mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Traunstein waren deshalb am Mittwoch 27 Objekte in Rosenheim und dem Landkreis durchsucht worden, wie die Polizei mitteilte.

Grund sei, dass dort seit Jahren die Zahl der Delikte im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie zunehme.

Im Jahr 2024 war ein Anstieg von mehr als 50 Prozent zu verzeichnen. Um dem entgegenzuwirken, wurden extra Arbeitsgruppen gegründet.