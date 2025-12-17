Missbrauch von Kindern per Livestream: Mann aus Baden-Württemberg in U-Haft

Karlsruhe - Ein Mann aus der Region Ostwürttemberg soll schwere sexuelle Gewalt an Kindern auf den Philippinen per Livestream verfolgt und gesteuert haben.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Tatverdächtigen und nahm ihn fest. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Der Verdächtige sei festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft, wie das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg in Karlsruhe mitteilte.

Spezialkräfte der Polizei hatten zuvor seine Wohnung durchsucht und dabei mehrere Speichermedien wie Handy und Laptop sichergestellt. Die Geräte würden nun ausgewertet, hieß es weiter.

Wie viel Geld der Mann für die von ihm beauftragten und bezahlten Livestreams zwischen 2018 und 2023 ausgegeben hatte, wollte das Cybercrime-Zentrum nicht kommentieren.

Auch weitere Details zum Verdächtigen wurden nicht mitgeteilt. Er sei nach bisherigem Kenntnisstand zuvor nicht im Visier der Behörden gewesen.

Die Ermittler waren dem Mann auf die Schliche gekommen, nachdem philippinische Behörden ein pädokriminelles Netzwerk zerschlagen hatten. Dortige Beschuldigte hatten Live-Übertragungen von schwerer sexueller Gewalt an Kindern gegen Bezahlung angeboten.

Die betroffenen fünf Kinder im Alter zwischen zwei und 13 Jahren wurden in Obhut genommen.