77-Jähriger aus Hessen soll Kinder in 13 Ländern missbraucht haben

Wetzlar - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ist Anklage gegen einen 77-Jährigen aus Hessen erhoben worden.

Kinder und Jugendliche in 13 unterschiedlichen Ländern soll der 77-Jährige missbraucht haben - vor allem in Asien. (Symbolbild) © 123rf/Tinnakon Jorruang

Der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis steht im Verdacht, in 13 unterschiedlichen Ländern eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen schwer sexuell missbraucht und die Taten durch Foto- und Videoaufnahmen dokumentiert zu haben. Das teilten das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) und die Zweigstelle Wetzlar der Staatsanwaltschaft Limburg mit.

Wegen der Schwere der mutmaßlichen Taten, Wiederholungs- sowie Flucht- und Verdunklungsgefahr hatte die Behörde einen Haftbefehl gegen den Angeschuldigten erwirkt. Bereits Ende September vergangenen Jahres sei er festgenommen worden.

Der 77-Jährige soll vor allem in Asien Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Den Ermittlungen war ein Hinweis der U.S.-amerikanischen Organisation "National Center for Missing and Exploited Children" (NCMEC) vorausgegangen.

In einer Cloud - also einem digitalen Speicherplatz - des Angeschuldigten seien mehrere Dutzend verdächtige Bild- und Videodateien hochgeladen worden, auf denen der Mann zu identifizieren war.