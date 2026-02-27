Festnahme in Hessen: Kita-Erzieher (34) soll sechs Kinder missbraucht haben

Gießen/Grebenhain - Ein Erzieher in Hessen wird verdächtigt, mehrere Jungen im Alter von etwa vier Jahren während der Arbeit missbraucht zu haben. Ermittler fanden bei ihm zahlreiche Bilder und Videos.

Ein Kita-Erzieher soll in Hessen mehrere Kinder im Alter von etwa vier Jahren sexuell missbraucht haben. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der 34-Jährige aus dem hessischen Vogelsbergkreis ist wegen Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden.

Der nicht vorbestrafte Mann stehe unter dringendem Verdacht, sechs Jungen im Alter von etwa vier Jahren während seiner Berufsausübung sexuell missbraucht und auch kinderpornografische Inhalte hergestellt zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen mit.

Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Übergriffen gekommen sei.

Bei seiner Vorführung beim Ermittlungsrichter habe sich der Mann zu den Vorwürfen nicht geäußert. Er sei bereits in einer Justizvollzugsanstalt, hieß es.