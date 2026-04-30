Sexueller Missbrauch: Vermisstes Kind gerettet, Internet-Bekannter in U-Haft

Coburg/Wanzleben-Börde - Ein kleines Mädchen aus Wanzleben-Börde in Sachsen-Anhalt , das seit Montag vermisst wurde, ist von der Polizei gerettet worden. Seine 33 Jahre alte Internet-Bekanntschaft sitzt in Untersuchungshaft.

Ein Mann soll ein minderjähriges Mädchen über soziale Medien in eine Falle gelockt und missbraucht haben. Er wurde inzwischen festgenommen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

In einer gemeinsamen Presseerklärung – die mit "Sexueller Missbrauch von Kind – Tatverdächtiger in Haft" überschrieben war – schildern das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg den Fall.

Sie ist zugleich eine Warnung an die Eltern, ihre Kinder für diese Fälle zu sensibilisieren.

Demnach kam die Elfjährige aus dem Landkreis Börde zu Wochenbeginn nicht von der Schule nach Hause. Die Polizei erstellte eine Vermisstenanzeige.

"Ohne von der Vermissung zu wissen, fielen die Elfjährige und ihr wesentlich älterer Begleiter einer aufmerksamen 19-jährigen Schülerin im Zug zwischen Bamberg und Coburg auf", heißt es in der Mitteilung.

"Als sie dann am Dienstag in den sozialen Medien die Öffentlichkeitsfahndung entdeckte, verständigte sie sofort die Polizei Coburg." Dank ihrer Unterstützung konnte der Mann identifiziert werden.