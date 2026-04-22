Mit 2,3 Promille: Mann entblößt sich am Ostbahnhof und wird festgenommen

München - Am Dienstagnachmittag wurden gegen 15.40 Uhr am Münchner Ostbahnhof mehrere Reisende sexuell belästigt. So zog plötzlich an Gleis 6 ein Mann seine Hose herunter, entblößte sein Glied und spielte daran herum.

Die Polizei konnte den Mann (46) festnehmen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der 46-jährige Ungar ohne festen Wohnsitz stieg anschließend in die S-Bahn der Linie S8 und wurde dort kurze Zeit später von der Polizei festgenommen.

Nach Angaben der Ermittler wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholtest ergab dabei rund 2,3 Promille, außerdem fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. Nachdem die Maßnahmen vor Ort abgeschlossen waren, konnte der Mann wieder gehen.

Bereits am 4. März gegen 22.40 Uhr kam es in einer S-Bahn der Linie S8 auf der Strecke zwischen Karlsplatz (Stachus) und Ostbahnhof zu einem weiteren Vorfall. Ein 27-jähriger afghanischer Staatsangehöriger soll während der Fahrt wiederholt auf weibliche Fahrgäste zugegangen sein und dabei mit ausgestreckten Armen in Richtung ihrer Oberkörper gegriffen haben.

Fahrgäste informierten das Zugpersonal, woraufhin Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn verständigt wurden. Am Ostbahnhof warteten bereits Einsatzkräfte, an die der Mann übergeben wurde.