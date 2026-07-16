Alarm am Arbeitsplatz: Bayerns Mediziner beklagen Machtmissbrauch und Belästigungen

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Viele Medizinerinnen und Mediziner in Bayern erleben in ihrem Umfeld Abwertungen, Bloßstellungen und sexuelle Anspielungen. Was eine Umfrage noch ergab.

Von Elke Richter

München - Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung sind einer Umfrage zufolge für viele Ärztinnen und Ärzte in Bayern Teil ihres Arbeitsalltags.

Eine Umfrage zeigt: Für viele Ärztinnen und Ärzte in Bayern sind Belästigung und Machtmissbrauch Teil ihres Alltags. Zu 88 Prozent gingen die Vorfälle von Vorgesetzten aus. (Symbolfoto)
Eine Umfrage zeigt: Für viele Ärztinnen und Ärzte in Bayern sind Belästigung und Machtmissbrauch Teil ihres Alltags. Zu 88 Prozent gingen die Vorfälle von Vorgesetzten aus. (Symbolfoto)  © Patrick Seeger/dpa

49 Prozent - und damit fast die Hälfte - gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten Machtmissbrauch durch anderes ärztliches Personal erlebt zu haben, wie die Fachgewerkschaft Marburger Bund in München mitteilte.

15 Prozent erlebten dies sogar mehrfach in der Woche. Zu 88 Prozent gingen die Vorfälle demnach überwiegend von Vorgesetzten aus.

Besonders häufig wurden ein respektloser oder herablassender Umgangston (84 Prozent), das sachlich nicht begründete Infragestellen der eigenen Kompetenz (67 Prozent) sowie öffentliche Bloßstellungen und Mobbing (52 Prozent) genannt.

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Folgen sind demnach emotionale Erschöpfung und anhaltende Anspannung (79 Prozent), verminderte Arbeitsmotivation (73 Prozent) und der Wunsch, die Abteilung oder Klinik zu wechseln (63 Prozent). 

Fast jede zweite betroffene Person denkt gar über einen Ausstieg aus der stationären Versorgung nach, wie die Mitgliederbefragung des Marburger Bundes ergab.

Gespräche mit sexuellem Inhalt und unerwünschte Nähe

Knapp 1700 Ärztinnen und Ärzte haben an der Studie teilgenommen. (Symbolfoto)
Knapp 1700 Ärztinnen und Ärzte haben an der Studie teilgenommen. (Symbolfoto)  © 123rf/baradesign

An ihr nahmen 1695 Ärztinnen und Ärzte aus Bayern teil - rund zehn Prozent der ordentlichen Mitglieder im Freistaat.

Zudem berichteten 14 Prozent der Befragten von sexuellen Belästigungen durch ärztliche Beschäftigte. In 63 Prozent der Fälle gingen diese von Vorgesetzten aus, meist von Männern.

Am häufigsten wurden sexualbezogene Kommentare und abwertende Sprüche (76 Prozent), unerwünschte Gespräche mit sexuellem Inhalt (58 Prozent) sowie unerwünschte körperliche Nähe oder Berührungen (46 Prozent) genannt.

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"Wer Missstände meldet, befürchtet Nachteile; und wer meldet, erlebt häufig, dass nichts passiert", erläuterte Sonja Mathes, Mitglied im Landesvorstand des Marburger Bundes. Fast vier von fünf Betroffenen hatten der Umfrage zufolge erlebten Machtmissbrauch nicht angezeigt.

Die Ärztegewerkschaft fordert deshalb unter anderem unabhängige und anonyme Meldestellen sowie konsequente Sanktionen bei Fehlverhalten. "Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung sind keine individuellen Konflikte, sondern Ausdruck von Strukturen, die verändert werden müssen", betonte Mathes.

Titelfoto: 123rf/baradesign

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