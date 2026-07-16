Alarm am Arbeitsplatz: Bayerns Mediziner beklagen Machtmissbrauch und Belästigungen

München - Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung sind einer Umfrage zufolge für viele Ärztinnen und Ärzte in Bayern Teil ihres Arbeitsalltags.

Eine Umfrage zeigt: Für viele Ärztinnen und Ärzte in Bayern sind Belästigung und Machtmissbrauch Teil ihres Alltags. Zu 88 Prozent gingen die Vorfälle von Vorgesetzten aus. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

49 Prozent - und damit fast die Hälfte - gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten Machtmissbrauch durch anderes ärztliches Personal erlebt zu haben, wie die Fachgewerkschaft Marburger Bund in München mitteilte.

15 Prozent erlebten dies sogar mehrfach in der Woche. Zu 88 Prozent gingen die Vorfälle demnach überwiegend von Vorgesetzten aus.

Besonders häufig wurden ein respektloser oder herablassender Umgangston (84 Prozent), das sachlich nicht begründete Infragestellen der eigenen Kompetenz (67 Prozent) sowie öffentliche Bloßstellungen und Mobbing (52 Prozent) genannt.

Folgen sind demnach emotionale Erschöpfung und anhaltende Anspannung (79 Prozent), verminderte Arbeitsmotivation (73 Prozent) und der Wunsch, die Abteilung oder Klinik zu wechseln (63 Prozent).

Fast jede zweite betroffene Person denkt gar über einen Ausstieg aus der stationären Versorgung nach, wie die Mitgliederbefragung des Marburger Bundes ergab.