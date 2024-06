Tochter wird von Vater vergewaltigt: Was ein Polizist ihr danach rät, ist unfassbar

Penistone (England) - Sie hat einen fast vier Jahrzehnte andauernden Kampf hinter sich! Die Britin Carol Higgins (55) wurde im Alter von dreizehn Jahren erstmals von ihrem Vater Elliot Appleyard (heute 76) vergewaltigt. 1984, also etwa drei Jahre nach dem ersten Übergriff, ging sie in Yorkshire erstmals zur Polizei. Was ihr ein Beamter dort riet, wirkt bis heute nach.