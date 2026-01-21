Drohnen-Spanner filmt in fremde Wohnungen: Polizei findet Kinderporno-Material

Tirschenreuth/Bamberg - Ein verdächtiger Drohnenflug im Norden von Bayern hat einen schweren Kriminalfall ans Licht gebracht. Ein 41-Jähriger sitzt unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt und des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Inhalten in Untersuchungshaft.

Als die Polizisten die Aufnahmen der Drohne sichteten, wurde ihnen das Ausmaß klar. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Am Montag gegen 19 Uhr meldete ein Anwohner des kleinen Dorfs Hardeck im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth eine umherfliegende Drohne bei der Polizei. Gleichzeitig fiel ihm ein verdächtiges Auto auf. Das teilte die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Beamte der Polizeiinspektion Waldsassen machten das Fahrzeug wenig später ausfindig und kontrollierten den Fahrer. Bei ihm handelte es sich um einen 41-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Bamberg.

Im Auto machten die Ermittler den ersten brisanten Fund: eine Drohne, bei der sämtliche Lichter abgeklebt waren.

Als die Beamten die gespeicherten Aufnahmen sichteten, wurde das Ausmaß klar. Der Mann soll heimlich durch fremde Wohnungsfenster gefilmt und dabei tief in den höchstpersönlichen Lebensbereich der Bewohner eingegriffen haben.