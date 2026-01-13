Kinderarzt soll Patienten sexuell missbraucht haben: Polizei hofft auf weitere Hinweise!

Rathenow - Ein 45-jähriger Kinderarzt der Rathenower Havellandkliniken steht im Verdacht, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Polizei erhofft sich nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Kinderarzt sitzt seit dem 24. November 2025 in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) © Carmen Jaspersen/dpa

Der Beschuldigte soll sich am 2. November 2025 während seiner Arbeit an einem Kind vergriffen haben.

Nach der Anzeige durch die Mutter des Kindes reagierten die Ermittler umgehend und leiteten unter anderem eine Durchsuchung ein.

Die Auswertung zahlreicher sichergestellter Datenträger und weiterer Beweise brachte brisante Erkenntnisse: Sie lieferten Anzeichen für weitere Missbrauchstaten an Kindern und Jugendlichen.

Wegen des dringenden Tatverdachts klickten am 24. November 2025 die Handschellen. Aus Sorge vor Wiederholungsgefahr ordnete eine Ermittlungsrichterin einen Tag später auf Antrag der Staatsanwaltschaft Potsdam Untersuchungshaft an.

Alle Verdachtsmomente werden derzeit intensiv von den Ermittlern geprüft.