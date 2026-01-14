Kinderarzt soll Patienten missbraucht haben – Jetzt äußert sich die Klinik!

Rathenow - Nach Missbrauchsverdacht gegen einen Kinderarzt setzt die Havelland-Klinikgruppe einen externen Experten und eine Sonderbeauftragte ein.

Die Havelland Kliniken in Nauen und Rathenow haben dem Arzt gekündigt. © Elisa Schu/dpa

Sie sollen die bestehenden Schutzmechanismen an den Havelland Kliniken überprüfen, wie das Unternehmen am Vormittag mitteilte. Eine seit Langem geltende Regel im Klinik-Alltag soll der verdächtige Arzt nicht eingehalten haben.

Bei dem Verdachtsfall auf sexuellen Missbrauch bei einer medizinischen Untersuchung an der Klinik in Rathenow sei gegen Standards des Kinderschutzkonzeptes verstoßen worden, so der Ärztliche Direktor, Mike Lehsnau. Das geltende 4-Augen-Prinzip sei verletzt worden.

Danach müssen laut Klinik zwei Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter und ein Angehöriger bei der Untersuchung dabei sein. Um was für eine Behandlung es konkret ging und wie alt das Kind war, wollte das Klinik-Unternehmen nicht sagen.

Ein 45 Jahre alter Kinderarzt soll während des Dienstes am Klinikstandort Rathenow ein Kind sexuell missbraucht haben. Es gibt laut Staatsanwaltschaft aber Anhaltspunkte dafür, dass der Mann noch mehr Kinder missbraucht hat.