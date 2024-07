Sie befand sich in hilflosem Zustand: 16-Jährige wird in Erfurt sexuell bedrängt

Erfurt - Eine 16-Jährige ist in Erfurt Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Laut Polizei befand sich die 16-Jährige "deutlich erkennbar" in einem hilflosen Zustand. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei die betrunkene Jugendliche am Mittwoch, dem 10. Juli gegen 0.15 Uhr im Bereich des Parkhauses Q-Park am Anger 1 von einem unbekannten Täter angesprochen und sexuell bedrängt worden.

Den Angaben zufolge befand sie sich "deutlich erkennbar" in einem hilflosen Zustand.

Der Täter habe sie anschließend auf einen Parkplatz im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Krämpfertor" verbracht, hieß es. Laut Polizei setzte er dort die "Vornahme sexueller Handlungen" an ihr fort.

Den unbekannten Täter beschrieb die 16-Jährige folgendermaßen:

arabischer/südeuropäischer Phänotyp

etwa 35 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

durchschnittlicher Körperbau mit einem Bauchansatz

kurz geschorene, dunkle Haare, braune Augen und ein Stoppelbart

mit einem orangefarbenen T-Shirt und einer Jeanshose bekleidet

der Täter sprach gebrochenes Deutsch

Den Angaben zufolge nahm die Jugendliche während der Tat vorbei aufende Passanten in der Nähe wahr. Nach der Tat sei sie von weiteren Passanten auf der Straße angesprochen worden, hieß es.