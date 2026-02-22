Nach Missbrauchsverdacht: Kliniken erarbeiten verschärfte Kinderschutz-Regeln

Nach dem Missbrauchsverdacht gegen einen Kinderarzt der Havelland-Kliniken sollen die Kinderschutzkonzepte aller Krankenhäuser in Brandenburg überprüft werden.

Von Monika Wendel

Nauen - Nach dem Missbrauchsverdacht gegen einen Kinderarzt der Havelland-Kliniken sollen die Kinderschutzkonzepte aller Krankenhäuser in Brandenburg überprüft werden.

Die Havelland-Klinikgruppe hat einen externen Experten und eine Sonderbeauftragte eingesetzt, die den Fall aufarbeiten.
Die Havelland-Klinikgruppe hat einen externen Experten und eine Sonderbeauftragte eingesetzt, die den Fall aufarbeiten.  © Elisa Schu/dpa

Wie eine Sprecherin mitteilte, sammelt die Landeskrankenhausgesellschaft bis Ende Februar die bestehenden Konzepte. Eine Arbeitsgruppe soll sie anschließend auswerten und Empfehlungen erarbeiten.

Ein Arzt sitzt in Untersuchungshaft, weil er während seiner Tätigkeit im Krankenhaus Rathenow ein Kind sexuell missbraucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob es weitere Opfer gibt, und ermittelt zu einem Zeitraum von rund zehn Jahren.

Die Havelland-Kliniken arbeiten ihren Angaben zufolge den Fall mit externen Fachleuten auf und überarbeiten ihr Kinderschutzkonzept grundlegend. Sprecherin der Havelland-Kliniken, Babette Dietrich, erklärte:

Handschellen klicken noch im Flugzeug: War dieser Pilot Teil eines Pädophilen-Rings?
Sexueller Missbrauch Handschellen klicken noch im Flugzeug: War dieser Pilot Teil eines Pädophilen-Rings?

"Mit der Überarbeitung wird dem Aspekt des Schutzes vor institutioneller Kindeswohlgefährdung – also innerhalb der Kliniken – ein deutlich größeres Gewicht zukommen als bisher." In Nauen und Rathenow startet zudem eine Überprüfung von Abläufen und Strukturen zur Qualitätssicherung.

Erste Maßnahmen wurde bereits umgesetzt

Ein Elterntelefon steht Familien nach dem Missbrauchsverdacht gegen den Kinderarzt zur Verfügung.
Ein Elterntelefon steht Familien nach dem Missbrauchsverdacht gegen den Kinderarzt zur Verfügung.  © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Bei Neueinstellungen ist das Kinderschutzkonzept verbindlicher Bestandteil des Arbeitsvertrags. Beschäftigte mit regelmäßigem Kontakt zu Minderjährigen müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, das künftig alle drei Jahre erneut geprüft wird.

Das Vier-Augen-Prinzip bei Untersuchungen von Kindern gilt verbindlich. Ist keine zweite Person verfügbar, werden nicht dringende Untersuchungen verschoben.

Das am 14. Januar eingerichtete Elterntelefon wurde bislang von zwölf Familien genutzt und bleibt mit dreimal wöchentlichen Sprechzeiten weiterhin erreichbar.

Titelfoto: Elisa Schu/dpa

Mehr zum Thema Sexueller Missbrauch: