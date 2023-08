Hotel-Kinderschänder von Halle 200 Kilometer entfernt gefasst!

Halle (Saale) - Ein 31-jähriger Mann, der des Missbrauchs einer Zwölfjährigen verdächtigt wird, ist in Hessen geschnappt worden.

Unter anderem in einem Hotel in Halle (Saale) soll er sich an ihr vergangen haben. (Symbolbild) © 123RF/khongkitwiriyachan

Der Gesuchte wurde am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung in Kassel festgenommen, berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Aufgrund der Fluchtgefahr sitzt er aktuell in Untersuchungshaft.

Der 31-Jährige steht im Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs an einem Kind.

Die Schülerin soll der nun Gefasste über einen Messengerdienst kontaktiert, sich ab Mitte August mehrfach mit ihr getroffen und sich dann an ihr vergangen haben.

Er soll ihr gegenüber mit Suizid gedroht haben, sollte sie von sich keine freizügigen Fotos und Videos schicken.

Als das Mädchen ihm diese Aufnahmen offensichtlich schickte, erpresste er sie mit deren Veröffentlichung und erzwang so angeblich weitere Treffen - unter anderem in einem Hotel in Halle.