11 Opfer in einer Woche! Serien-Vergewaltiger schockiert mit abscheulichen Horror-Taten

Ceará (Brasilien) - Die Vorwürfe gegen einen selbsternannten Influencer (35) aus Brasilien wiegen schwer: Thiago Ferrari soll mindestens 17 Frauen vergewaltigt haben. Besonders schlimm: Die Taten passierten in den Wohnungen der Opfer und in manchen Fällen sogar vor den Augen von Verwandten. Nun wurde Thiago Ferrari festgenommen.

Die Polizei konnte den Täter dingfest machen. © Polícia Civil

Am 26. Februar konnte die Polizei den 35-Jährigen, der aus dem brasilianischen Minas Gerais stammt, dingfest machen. Zuvor soll er innerhalb einer Woche gleich mehrere Verbrechen begangen haben.

Laut Anklage wird ihm zulasten gelegt, am 18. Februar drei Frauen in Bairro Itaco vergewaltigt und ausgeraubt zu haben. Drei Tage später schlug Thiago erneut zu: In zwei anderen Stadtteilen wurden von ihm drei Frauen missbraucht. Weitere fünf Frauen wurden am 23. Februar Opfer des Influencers.

Ein Beuteschema soll der 35-Jährige laut dem brasilianischen Nachrichten-Portal "G1" nicht vorweisen. Es scheint, als hätte er völlig wahllos gewütet.

Die Opfer reichen von einem achtjährigen Kind bis hin zu einer 60-Jährigen.