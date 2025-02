Jonathan wurde als Zwölfjähriger mehrfach sexuell missbraucht: So rettete ihn seine Mutter

Herborn/Frankfurt am Main - Als Zwölfjähriger wurde Jonathan Drefs (17) mehrfach sexuell missbraucht - und ihm drohte noch viel Schlimmeres! Durch ihr äußerst kluges Verhalten konnte seine Mutter ihn jedoch retten. In der NDR-Sendung "deep und deutlich" sprechen beide über die schreckliche Zeit vor rund fünf Jahren.

Gefasst und mit ruhigem Ton schildert Jonathan Drefs (17), wie er in die Gewalt seines Peinigers geriet. © Screenshot/Instagram/NDR/Beba Lindhorst

Über ein Online-Forum suchte der damals zwölf Jahre alte Junge aus dem mittelhessischen Herborn Orientierung, da er homosexuelle Neigungen in sich entdeckt hatte. In einem Chat traf er auf seinen späteren Peiniger, wie Jonathan in der Talkshow berichtet.

Der damals 27-jährige Täter habe sich zunächst als 16-Jähriger ausgegeben und nach und nach das Vertrauen des Zwölfjährigen erlangt. Gegenüber den "deep und deutlich"-Moderatoren nennt Jonathan es eine "Große-Bruder-Rolle".

Doch vom ersten Treffen an habe das Verhältnis eine sexuelle Komponente erhalten.

Zu diesem Zeitpunkt war der Zwölfjährige schon in eine emotionale Abhängigkeit von dem Täter geraten, er habe unbewusst "die komplette Kontrolle abgegeben". Der sexuelle Missbrauch sei ihm vorgekommen wie eine Leistung, die er erbringen musste für die vermeintliche emotionale Zuwendung, die er vom Täter erhielt.

Bei einem Treffen in Frankfurt am Main kam es dann zu einem sexuellen Übergriff "mit körperlicher Gewalt".