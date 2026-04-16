Jugendgruppe soll zwei Mädchen sexuell missbraucht haben

Fürstenwalde - Dieser Vorfall sorgt in Fürstenwalde für großes Entsetzen: Eine Gruppe Jugendlicher soll zwei Mädchen sexuell missbraucht haben.

Derzeit werden noch die mutmaßlichen Opfer sowie Zeugen vernommen. (Symbolfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Die mehrköpfige Gruppe soll am vergangenen Mittwochabend im Stadtpark in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) gegen den Willen der beiden sexuelle Handlungen begangen haben, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mitteilte.

Die genaue Anzahl der mutmaßlichen Täter sei noch unklar. Bisher sind demnach acht Personen namentlich bekannt.

Die mutmaßliche Tätergruppe und die mutmaßlichen Opfer kennen sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft.

Es blieb jedoch unklar, woher.

Seit Bekanntwerden des Vorfalls am vergangenen Donnerstag laufen die Ermittlungen. Derzeit finden demnach Vernehmungen der mutmaßlichen Opfer und Zeugen statt. Außerdem werden sichergestellte Handys ausgewertet.