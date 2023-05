Junge Mutter flüstert Taxifahrer fünf Worte zu, die sie vor ihrem Ex retten

Warrington (England) - Eine Frau in England brachte sich heimlich und mit nur fünf Worten vor ihrem gewalttätigen und besitzergreifenden Ex-Partner in Sicherheit. Vorher hatte er sie sechs Stunden lang attackiert und brutal geschlagen. Sie habe um ihr Leben gefürchtet.

Eine junge Frau in England wurde rund sechs Stunden von ihrem Ex-Partner misshandelt, bevor sie flüchten konnte. (Symbolbild) © 123rf.com/bialasiewicz

Es war das letzte Mal, dass dieser Mann sie angreifen sollte! Als Daniel Little im vergangenen Dezember in das Haus seiner früheren Partnerin Rosie Frankish (26) in Warrington eingedrungen war und sie abscheulich quälte, hatte die zweifache Mutter große Angst, dass er sie umbringen könnte.

Wie das Nachrichtenportal Liverpool Echo berichtet, zerrte der 33-Jährige die junge Frau schließlich in ein Taxi. Sie trug lediglich ihren Pyjama und war mit Urin und Hundekot bedeckt, mit dem der Mann sie beschmiert hatte. "Ich dachte, er würde mich in dieser Nacht töten. Ich hatte danach monatelang blaue Flecken", sagte Rosie.

Die Taxifahrt habe nur "etwa zehn Minuten gedauert, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Meine Gedanken rasten, ich dachte daran, mich auf die Straße zu werfen oder aus dem Fenster um Hilfe zu schreien", sagte Rosie.

Doch dann stieg Daniel für eine Raucherpause aus dem Wagen aus. "Ich blieb im Taxi und ohne mein Gesicht zu bewegen, sagte ich zum Fahrer 'Fahr einfach. Geh einfach. Jetzt'", beschrieb sie die Situation.

Der Taxifahrer trat aufs Gas. Daniel habe sich noch am Türgriff festgehalten und versucht, wieder in das Auto zu steigen.

Rosie: "Ich bin gerade noch entkommen. Ich möchte, dass jede Frau da draußen sein Gesicht sieht und weiß, wozu er fähig ist."