Kinder in Hallenbad sexuell missbraucht: Polizei nimmt 53-Jährigen fest

In einem Hallenbad in Ahrensburg sollen am Samstag mehrere Kinder sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei nahm einen 53-Jährigen vorläufig fest.

Ahrensburg - Die Ermittlungen laufen: Am Samstag soll ein 53-jähriger Mann mehrere Kinder in einem Hallenbad in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) sexuell missbraucht haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag mitteilten, befanden sich gegen 16.30 Uhr mehrere Kinder zwischen 5 und 10 Jahren sowie einige Erwachsene im Warmwasserbecken des Hallenbades. Eines der Kinder erzählte seinem Vater anschließend, dass der Mann neben ihm es am Körper berührt habe. Andere Kinder berichteten ebenfalls, dass der Mann mit ihnen gesprochen und sie am Körper angefasst habe. Die alarmierte Polizei nahm den 53-Jährigen vorläufig fest, musste ihn nach Abschluss der Maßnahmen allerdings aufgrund fehlender Haftgründe wieder laufen lassen. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

