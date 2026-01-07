Kinder sexuell missbraucht: Bewährung für Fußballtrainer

Berlin - Das Landgericht Berlin verurteilte einen ehemaligen Fußballjugendtrainer wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Kindern zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung.

Das Landgericht Berlin verurteile den 28-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe. © Jens Kalaene/dpa

Der 28-jährige Angeklagte wurde zudem zu einer Therapie verpflichtet und wird von einem Bewährungshelfer überwacht.

Der gelernte Erzieher hatte im Dezember 2022 sowie im Februar 2023 jeweils einen elfjährigen Jungen bei privaten Übernachtungsbesuchen in seiner Berliner Wohnung missbraucht. Er lernte die Kinder als Trainer einer namhaften Jugendfußballmannschaft kennen. In dem Verein war er sowohl bei den Kindern als auch bei deren Eltern sehr beliebt.

Der Angeklagte nutzte seine Trainerrolle aus, um immer wieder private Trainingsstunden und Übernachtungen bei sich zu Hause anzubieten.

Im Fall der beiden elfjährigen Jungen kam es während der Übernachtungen zu Berührungen im Intimbereich. In einem Fall wehrte sich das Kind und schlug die Hand des Trainers weg. Nach Angaben des Gerichts sind beide Kinder nachhaltig belastet und wollen ihren Traum von einer Fußballkarriere aufgeben.

Die Taten wurden aufgedeckt, nachdem die Mutter eines Kindes misstrauisch wurde und den Kinderschutzbeauftragten des Vereins eingeschaltet hatte.