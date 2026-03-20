Kleinen Jungen auf Schulklo vergewaltigt: Wer erkennt diesen Mann?

Wolfsburg - Vor über 30 Jahren wurde ein Junge von einem bislang unbekannten Mann schwer sexuell missbraucht - jetzt erst kam der Fall zur Anzeige.

Dieser Mann vergewaltigte vor 30 Jahren ein Schulkind. © Polizei Wolfsburg

Ein damals achtjähriger Junge wurde am Vormittag des 27. August 1995 auf einer Schultoilette im Wolfsburger Stadtteil Wohltberg (Niedersachsen) von einem Mann vergewaltigt.

Wie die Polizei Wolfsburg mitteilte, wurde dieser Fall erst Ende 2025 angezeigt. Bislang konnte der Täter noch nicht aufgespürt werden, sodass nun öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Die Beamten fertigten ein Phantombild an und beschreiben den Unbekannten wie folgt: