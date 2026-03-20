Kleinen Jungen auf Schulklo vergewaltigt: Wer erkennt diesen Mann?
Wolfsburg - Vor über 30 Jahren wurde ein Junge von einem bislang unbekannten Mann schwer sexuell missbraucht - jetzt erst kam der Fall zur Anzeige.
Ein damals achtjähriger Junge wurde am Vormittag des 27. August 1995 auf einer Schultoilette im Wolfsburger Stadtteil Wohltberg (Niedersachsen) von einem Mann vergewaltigt.
Wie die Polizei Wolfsburg mitteilte, wurde dieser Fall erst Ende 2025 angezeigt. Bislang konnte der Täter noch nicht aufgespürt werden, sodass nun öffentlich nach ihm gefahndet wird.
Die Beamten fertigten ein Phantombild an und beschreiben den Unbekannten wie folgt:
zur Tatzeit etwa 35 bis 40 Jahre alt
1,70 bis 1,80 Meter groß
leicht übergewichtig
mittellange, blond-bräunliche Haare
Drei-Tage-Bart
ungepflegtes Erscheinungsbild
sprach akzentfreies Hochdeutsch
trug gemusterten Wollpullover mit rundem Ausschnitt, eine weite Jeans und Slipper mit Schnürsenkeln
Erkennt Ihr den Mann auf dem Bild oder habt Ihr sonstige Hinweise? Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.
Titelfoto: Polizei Wolfsburg