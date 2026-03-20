Kleinen Jungen auf Schulklo vergewaltigt: Wer erkennt diesen Mann?

Vor über 30 Jahren wurde ein Junge in Wolfsburg von einem unbekannten Mann sexuell missbraucht. Jetzt will die Polizei den Cold Case aufklären.

Von Lena Schubert

Wolfsburg - Vor über 30 Jahren wurde ein Junge von einem bislang unbekannten Mann schwer sexuell missbraucht - jetzt erst kam der Fall zur Anzeige.

Dieser Mann vergewaltigte vor 30 Jahren ein Schulkind.
Dieser Mann vergewaltigte vor 30 Jahren ein Schulkind.  © Polizei Wolfsburg

Ein damals achtjähriger Junge wurde am Vormittag des 27. August 1995 auf einer Schultoilette im Wolfsburger Stadtteil Wohltberg (Niedersachsen) von einem Mann vergewaltigt.

Wie die Polizei Wolfsburg mitteilte, wurde dieser Fall erst Ende 2025 angezeigt. Bislang konnte der Täter noch nicht aufgespürt werden, sodass nun öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Die Beamten fertigten ein Phantombild an und beschreiben den Unbekannten wie folgt:

Unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht: 14-Jährige flüchtet über Balkon
Sexueller Missbrauch Unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht: 14-Jährige flüchtet über Balkon

  • zur Tatzeit etwa 35 bis 40 Jahre alt

  • 1,70 bis 1,80 Meter groß

  • leicht übergewichtig

  • mittellange, blond-bräunliche Haare

  • Drei-Tage-Bart

  • ungepflegtes Erscheinungsbild

  • sprach akzentfreies Hochdeutsch

  • trug gemusterten Wollpullover mit rundem Ausschnitt, eine weite Jeans und Slipper mit Schnürsenkeln

Erkennt Ihr den Mann auf dem Bild oder habt Ihr sonstige Hinweise? Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Titelfoto: Polizei Wolfsburg

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