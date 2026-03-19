Sie war erst neun: TV-Bekanntheit vergreift sich an Mädchen

Arkansas (USA) - Einst verkörperte Joseph Garrett Duggar (31) in der TLC-Serie "19 Kids and Counting" den fürsorglichen großen Bruder – und wurde dafür gefeiert. Nun muss sich der Reality- TV -Darsteller allerdings wegen unzüchtigen Verhaltens und Missbrauchs von Minderjährigen verantworten.

Joseph Garrett Duggar (31) und seine Partnerin Kendra Duggar (27) sind bereits Eltern von drei Kindern – zwei Mädchen und einem Jungen. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/littleduggarfamily

Ende der 2000er-Jahre zog die US-amerikanische TV-Show Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Sowohl in der Serie als auch auf Social Media schien "Josh" gemeinsam mit seiner Frau Kendra (27) und ihren drei Kindern ein beinahe makelloses Leben zu führen. Dass dem nicht so ist, zeigte ein kürzlich veröffentlichter Facebook-Beitrag vom "Bay County Sheriff's Office".

Wie die zuständigen Behörden aus Arkansas vor wenigen Stunden mitteilten, sei Duggar wegen "unzüchtigen und anstößigen Verhaltens gegenüber einer Minderjährigen" festgenommen und angeklagt worden.

Im Zuge dessen muss er sich des Weiteren wegen "rechtswidrigen sexuellen Handlungen" verantworten.

"Am 18. März 2026 wurden die Ermittler von Bay County von einem Kriminalbeamten der Polizeibehörde von Tontitown bezüglich einer Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs in der Vergangenheit kontaktiert", fuhr die Polizei fort.

Demnach soll sich die TLC-Bekanntheit 2020 an einem damals neunjährigen Mädchen vergangen haben. Das heute 14-jährige Opfer erzählte gegenüber den Beamten, dass sich der Vorfall während eines Familienurlaubs in Panama City Beach (Florida/USA) ereignet hatte.