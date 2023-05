Mädchen stirbt in Privatschule: Vater äußert grausamen Verdacht gegen zwei Lehrer

Ayodhya (Indien) - Ein mysteriöser Todesfall beschäftigt die indische Justiz im Distrikt Ayodhya. Am Freitag wurde dort eine Zehntklässlerin in einer Privatschule tot aufgefunden. Die Fünfzehnjährige soll beim Sturz von einer Terrasse ums Leben gekommen sein. Ihr Vater hat inzwischen einen grausamen Verdacht geäußert, wie The Indian Express aktuell berichtet.