Bikini-Model (39) missbraucht Schüler (14): "Sie hat mich manipuliert, benutzt und vergewaltigt!"

Blancada ist in Australien keine Unbekannte, trat in der TV-Show "Who Wants to be a Supermodel" auf und hatte kleinere Filmrollen, unter anderem in dem australischen Horror-Klassiker "Wolf Creek".

Nun wandert sie für fünf Jahre hinter Gitter, wie 7 News und The Australian berichteten. Sie wurde am Mittwoch (Ortszeit) vor dem South Australian District Court verurteilt.

Zwischen 2021 und 2023 hatte sie den betroffenen Jungen mehrfach missbraucht, wie sie vor Gericht selbst gestand. Im selben Zeitraum sendete sie ihm per Snapchat unzählige Nacktbilder und Pornos von sich.

Schockierend: Kurz vor der Urteilsverkündung soll Blancada vor dem Gerichtsgebäude gesagt haben, dass man nicht "ewig Mitgefühl für das Opfer empfinden" könne. Während des Prozesses hatte die Verteidigung der 39-Jährigen ihre Schandtaten auf eine Borderline-Störung schieben wollen - und sogar den kompletten Freispruch gefordert.

Doch der zuständige Richter ließ sich davon nicht beeindrucken.