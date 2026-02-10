Freundin betäubt, vergewaltigt und gefilmt: Student gesteht Gräueltaten vor Gericht

München - Er gibt zu, seine Freundin betäubt, vergewaltigt und gefilmt zu haben: Vor dem Landgericht München I hat ein 27-Jähriger einen monatelangen Missbrauch an seiner Partnerin gestanden.

Ein Student aus China steht vor Gericht, weil er seine Freundin betäubt und missbraucht haben soll. Zu Beginn des Prozesses schwieg er - bis jetzt. © Malin Wunderlich/dpa

"Das, was in der Anklage steht, entspricht der Wahrheit", erklärte er. "Ich weiß, dass ich Schlimmes getan habe und dass das schlimme Folgen mit sich gebracht hat." Er sei aber kein Frauenhasser. "Ich liebe dieses Mädchen, aber ich habe sie tief verwundet."

Seine Taten seien "unbedacht, egoistisch, gefährlich, hässlich und ungehobelt" gewesen. "Es ist unverzeihlich."

Der Student aus China sprach lange und sehr detailliert über seine Beziehung zu der Frau und seine sexuellen Vorlieben. Schon immer sei er von schlafenden Frauen fasziniert gewesen. Bereits als Kind habe er nach eigenen Angaben "schlafende Frauen sehr schön" gefunden. Er habe auch seine schlafende Mutter betrachtet und ihre Hand genommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, seine Freundin mit hochwirksamen Medikamenten narkotisiert, vergewaltigt und sie dabei gefilmt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft sei es reiner Zufall gewesen, dass die 1997 geborene Frau dabei nicht starb.