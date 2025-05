Pastor missbraucht zwei Kinder: Seine Begründung macht sprachlos

Sanford (Florida/USA) - Ein Pastor aus dem US-Bundesstaat Florida muss sich aktuell vor Gericht verantworten. Der Grund: Er soll zwei minderjährige Mädchen in einer Kirche missbraucht haben.

Sein zweites Opfer gab an, der Mann hätte ihr seine Liebe gestanden, sie zu Küssen gezwungen und seine Hose in ihrer Gegenwart geöffnet. Außerdem soll er ihr versichert haben, dass die beiden ein Liebespaar seien.

Wie People berichtet, wurde Yersson Solarte (33) am Mittwoch festgenommen, nachdem den Beamten "unanständige Beziehungen" zwischen dem Geistlichen und zwei Kindern gemeldet worden waren.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. © Sanford Police Department

Da die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausschließen kann, dass es noch mehr Opfer von Solarte gibt, suchen die Beamten händeringend nach weiteren Zeugen.

"Menschen wie er gehören zu einer besonderen Klasse von Kriminellen, die ihre Vertrauensstellung ausnutzen, um sich an unschuldigen Opfern zu vergreifen", sagte Polizeichef Cecil Smith seither in einer Erklärung.

"Solarte ist jetzt hinter Gittern, wo er hingehört. Wir beten, dass es keine weiteren Personen gibt, die diesem Mann zum Opfer gefallen sind."

Der 33-Jährige wurde seither von seiner Position als Pastor freigestellt, sitzt nun in einem Gefängnis in Florida in Untersuchungshaft.