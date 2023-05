Polizei sucht nach Gruppen-Vergewaltigung stundenlang Frauenleiche: Plötzlich ist alles anders

Das Opfer wurde von zwei Männern vergewaltigt. (Symbolbild) © 123RF/tinnakornlek

Wie sich herausstellte, war das Vergewaltigungsopfer gar nicht tot, sondern in Wahrheit nach Hause geflüchtet. Und das Blut, das der aufgegriffene Mann an der Stirn hatte, war gar nicht sein eigenes. Stattdessen stammte es von einem der Täter, dem er eine Flasche übergezogen hatte.

Das berichtet aktuell die Hindustan Times, die einen exklusiven Einblick in die Anklageschrift gegen die zwei mutmaßlichen Täter bekommen konnte. Was war also in Wahrheit geschehen?

Am 24. März hatten sich das spätere Opfer und sein Freund gegen 17.30 Uhr am Bahnhof von Virar getroffen. Kurz darauf suchte das Liebespaar ein abgelegenes Plätzchen, in der Hoffnung, dort ungestört zu sein.

Doch stattdessen wurde die traute Zweisamkeit schon kurz darauf von Dheeraj S. (25) und Yash S. (24) unterbrochen. Die beiden Männer begannen sofort, Handyvideos zu drehen, als sie das Pärchen in dem intimen Moment überraschten.