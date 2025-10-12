Einer der Peiniger war sogar HIV-positiv! 12-Jährige nach Vergewaltigung schwanger

Bradford (Großbritannien) - Zwei Brüder vergewaltigten in Großbritannien eine 12-jährige Schülerin, zeugten ihr ein Kind und steckten sie fast mit HIV an - nun wurden sie verurteilt.

Patrick Leonard (23, l.) und Lannee Ksigwa (19) wurden wegen sexuellen Übergriffs an einem Kind verurteilt. © Facebook/Screenshot/Name shame Bradford Halifax

Wie Mirror berichtet, wurden Patrick Leonard (23) und Lannee Ksigwa (19) wegen sexuellen Übergriffs an einem Kind verurteilt, den sie "zu ihrer eigenen sexuellen Befriedigung" begangen hatten.

In einer vor Gericht abgespielten Aufnahme berichtete das Mädchen eindringlich, wie die beiden Brüder ihr "die Unschuld genommen" hatten, und schilderte den grausamen Missbrauch bis ins kleinste Detail.

Sie forderte die Täter außerdem dazu auf, sich für ihre Tat zu schämen.

Zudem brachte die Schülerin ein Kind zur Welt, dessen Vaterschaft durch DNA-Tests eindeutig einem der Männer zugeordnet werden konnte.