Er besorgte Frauen für Jeffrey Epstein: Modelagent tot aufgefunden
Colombes (Frankreich) - Sein Name tauchte mehrfach im Zusammenhang mit den Epstein-Unterlagen auf: Der schwedisch-französische Modelagent Daniel Siad ist im Alter von 69 Jahren tot aufgefunden worden.
Nach Angaben der Zeitung "Le Parisien" alarmierte eine Mitbewohnerin, die Siad leblos aufgefunden hatte, am Montagabend die Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnten Ärzte nur noch den Tod feststellen.
Die Staatsanwaltschaft Nanterre hat Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet, zudem wurde eine Autopsie angeordnet. Medienberichten zufolge könnte ein Herzinfarkt die Todesursache gewesen sein.
Siad, der in Colombes nahe Paris lebte, war zuletzt verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Ihm wurde vorgeworfen, für den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) junge Frauen und minderjährige Mädchen angeworben zu haben und ihnen eine Karriere als Model in Aussicht zu stellen.
In Frankreich lief deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Menschenhandel.
In den Ermittlungsakten finden sich auch private Nachrichten zwischen den beiden Männern. Im Jahr 2002 schrieb Siad an Epstein über eine junge Frau: "Süßes französisches Mädchen in Marrakesch, 22 Jahre alt. Wann kommst Du nach Marrakesch? Ich kann ein Casting organisieren."
Modelagent Daniel Siad suchte junge Mädchen und Frauen für Jeffrey Epstein
Im Sommer 2009 schickte er eine Mail mit sieben Fotos im Anhang und schrieb dazu: "Ich habe eine Supertolle aus Lettland gefunden, sie ist 20, sieht aber jünger aus."
Die Vorwürfe wies Siad jedoch stets zurück. In einem Interview erklärte er, Epstein Anfang der 2000er-Jahre kennengelernt und ihm lediglich einige Models im beruflichen Kontext vorgestellt zu haben. Zudem bestritt er sämtliche Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden.
Zu den Frauen, die schwere Anschuldigungen gegen Siad vorbrachten, gehört das schwedische Model Ebba Karlsson (56). Sie wirft ihm vor, sie 1990 im Alter von 20 Jahren in einem Schwimmbad in Südfrankreich vergewaltigt zu haben.
Gemeinsam mit weiteren Betroffenen forderte sie außerdem Ermittlungen gegen den ehemaligen Europa-Chef der Pariser Agentur "Elite Model Management", Gérald Marie (76). Nach ihren Angaben soll es Hinweise auf Verbindungen zum Netzwerk rund um Jeffrey Epstein geben.
Epstein war 2019 leblos in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Sein Tod wurde offiziell als Suizid eingestuft. Der Fall zählt zu den größten Missbrauchsskandalen der vergangenen Jahrzehnte und beschäftigt die Justiz bis heute.
Zahlreiche mutmaßliche Verbindungen und mögliche Beteiligte sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.
Titelfoto: US Department of Justice, ---/AP/dpa