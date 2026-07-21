Thüringen liegt bei Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch über dem Bundesschnitt

Erfurt - Die Zahl der registrierten Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs im vergangenen Jahr ist im Ländervergleich in Thüringen besonders hoch.

Die Zahl der sexuellen Missbrauchsfälle bei Kindern hat in Thüringen zugenommen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie aus dem Bundeslagebild "Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen" des Bundeskriminalamts (BKA) hervorgeht, registrierte die Polizei 2025 im Freistaat je 100.000 Einwohner 25,9 Fälle von Missbrauch an Kindern - im Bundesschnitt waren es 20,5 Fälle. Mehr Fälle pro 100.000 Einwohner gab es nur in Bremen (27,9) und in Berlin (27,5).

Im Vergleich zu 2024 stieg die Zahl der registrierten Fälle sexuellen Missbrauchs in Thüringen bei Kindern um 100 auf 543 Fälle. Als Kinder gelten strafrechtlich Menschen unter 14 Jahren.

Bei den Jugendlichen wurden in Thüringen für 2025 46 Fälle gezählt - sechs mehr als im Vorjahr. Auch hier lag Thüringen gemessen an der Zahl je 100.000 Einwohnern mit 2,2 Fällen über dem Bundesschnitt (1,5). Lediglich in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gab es etwas mehr (2,3).