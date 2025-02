Missbrauch von Mädchen (9) in Meißen: 19-Jähriger in U-Haft

Meißen/Dresden - Nach einer ekelhaften Sex-Attacke auf ein junges Mädchen (9) in Meißen sitzt jetzt ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen.

Nach einem Missbrauch in Meißen wurde ein 19-jähriger Deutscher festgenommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Dresden am Montagvormittag mitteilte, wird dem Deutschen vorgeworfen, das Mädchen am 11. November 2024 gegen 15 Uhr an der Burgstraße in Meißen sexuell missbraucht zu haben.

Nach einer öffentlichen Fahndung im vergangenen November konnte der Beschuldigte am 20. Februar festgenommen werden.

Noch am selben Tag erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Dresden einen Haftbefehl gegen den 19-Jährigen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.