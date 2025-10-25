Skandal um SOS-Kinderdorf: Schock auch in Deutschland

Die Missbrauchsvorwürfe gegen Hermann Gmeiner rütteln an einer weltweiten Bewegung. Die Konsequenzen betreffen nicht nur die Organisation.

Von Albert Otti Wien/München - Mehr als hundertmal ist Hermann Gmeiner für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Doch Missbrauchsvorwürfe werfen ein völlig neues Licht auf den 1986 gestorbenen Gründer von SOS-Kinderdorf. Die weltweit tätige Hilfsbewegung reagiert mit Entsetzen und Schadensbegrenzung - auch in Deutschland.

Der SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner starb 1986 in Innsbruck. © Dpa Porträtdienst/dpa "Wir müssen sehen, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schockiert sind von dieser völlig überraschenden Nachricht", sagt Georg Falterbaum, ein Vorstand von SOS-Kinderdorf e.V. in Deutschland.

Am Donnerstag hatte die österreichische Schwesterorganisation enthüllt, dass Gmeiner beschuldigt wird, acht männliche Kinder und Jugendliche in Österreich sexuell und physisch missbraucht zu haben. Die Vorwürfe seien glaubhaft, Betroffene seien entschädigt worden, hieß es. Die Informationen über den österreichischen Pädagogen waren bei SOS-Kinderdorf Österreich nach eigenen Angaben intern bereits seit Jahren bekannt. Sie wurden aber erst jetzt öffentlich gemacht. Sexueller Missbrauch Jugendliche von Gruppe vergewaltigt: Auch Minderjährige unter Tatverdächtigen Außerdem waren in vergangenen Wochen einige mutmaßliche Übergriffe von Kinderdorf-Mitarbeitern in Österreich durch Medienberichte publik geworden. Auch sie waren zuvor unter Verschluss gehalten worden.

Österreich aus internationalem SOS-Kinderdorf-Verband ausgeschlossen

Das Logo von "SOS-Kinderdorf" auf einem Schild. Die Organisation ist auf der ganzen Welt tätig. © Peter Kneffel/dpa Die weltweite Bewegung reagierte auf die späte Offenlegung zu Gmeiner mit einem drastischen Schritt: Sie schloss die österreichische Teilorganisation bis auf Weiteres aus dem internationalen SOS-Kinderdorf-Verband aus. "Kinder verdienen Glück, Würde und Schutz durch diejenigen, denen sie vertrauen", sagte der Vorsitzende des Internationalen Vorstandes, Dominico Parisi. "Wer dieses Vertrauen verrät, verdient nichts als Verurteilung und Scham für sein Handeln", sagte er. Auch in deutschen Kinderdörfern sei es in der Vergangenheit zu Übergriffen und Unrecht gekommen, doch die Vorfälle seien in den vergangenen Jahren umfassend aufgearbeitet worden, sagt Falterbaum. Sexueller Missbrauch Einer der Peiniger war sogar HIV-positiv! 12-Jährige nach Vergewaltigung schwanger Laut dem Bericht einer unabhängigen Kommission gab es zwischen 1976 und Mitte 2023 knapp 190 Meldungen zu Grenzüberschreitungen, davon 47 Prozent sexuelle Übergriffe. Fast die Hälfte aller Grenzüberschreitungen ging von Mitarbeitern aus. Teilweise verübten auch andere betreute Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene außerhalb der Organisation Übergriffe.

Schulen, Straßen und Denkmäler: Bruch mit Gmeiner