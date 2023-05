Vater zeugt Kind mit eigener Tochter! Sie klagt an: Auch meine drei Brüder haben mich vergewaltigt

Dublin (Irland) - Schockierender Gerichtsprozess in Irland: Vor dem Central Criminal Court in Dublin müssen sich derzeit ein Vater (66) und seine drei Söhne (38, 40, 41) wegen zahlreicher Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauchs verantworten. Sämtliche Taten sollen die Männer an vier anderen, fast ausschließlich minderjährigen Familienmitgliedern begangen haben, berichten aktuell The Irish Times und RTE.