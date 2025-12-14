Junge (†16) mit Messer auf Schulklo erstochen: Was dann passiert, lässt seine Familie entsetzt zurück

Winston-Salem (North Carolina/USA) - Ein 16-Jähriger kommt nach einem heftigen Streit mit einem Mitschüler ums Leben. Die Polizei geht von einem Unfall aus - zum großen Entsetzen seiner Familie.

Cameron Graham kam bei einem Streit mit einem Mitschüler ums Leben. © GoFundMe/In Loving Memory of Cameron Graham

Wie ABC45 berichtet, hatte Cameron Graham am Dienstag ein Messer dabei, als er seine Highschool betrat. Der Grund dafür ist aktuell noch unklar.

Was jedoch feststeht: Auf dem Schulklo kriegte er sich mit einem 18-Jährigen in die Haare. Dabei ging es wohl um eine elektrische Zigarette. Die Diskussion der beiden eskalierte daraufhin derartig, dass die Jungen nach Grahams Messer griffen.

Bei der Rangelei kam der 18-Jährige die Waffe zuerst in die Hand und stach damit auf den Jüngeren ein.

Zwar soll er daraufhin noch verzweifelt versucht haben, Graham zu helfen - jedoch ohne Erfolg. Der 16-Jährige verstarb kurz darauf.

Staatsanwalt Jim O'Neill zufolge hätten sich die zwei gekannt, seien sogar Freunde gewesen. "Ich kann Ihnen sagen, er hat geweint und geweint, als er erfahren hat, dass sein Kumpel verstorben ist", erinnert er sich zurück.

Aktuell gebe es "keinen Hauch eines Hinweises, der darauf hindeutet, dass es sich um mehr als einen Unfall handeln könnte", führte er weiter aus. Demnach werde auch keine Anklage gegen den 18-Jährigen erhoben.