Attacke gegen Prostituierte in Frankfurt: Wollte Angreifer die Frau töten?
Frankfurt am Main - Eine 44-jährige Frau wurde geschlagen, gewürgt und mit einem spitzen Gegenstand angegriffen: Nach der Attacke in einem Frankfurter Laufhaus fandet die Polizei nach einem jungen Mann mit Bart, der Verdacht lautet "versuchter Totschlag"!
Der Angriff ereignete sich am späten Montagabend in der"Breiten Gasse" in der Innenstadt, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Dienstagnachmittag mitteilte.
Demnach betrat der Täter gegen 23.10 Uhr das Zimmer der 44-Jährigen in dem Bordell. Er verschloss die Tür von innen und griff die Prostituierte dann völlig unvermittelt an.
"Die Frau konnte trotz des Angriffes Hilfe verständigen", ergänzte ein Sprecher. Der Täter floh daraufhin, ließ aber seine Jacke zurück.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die verwundete 44-Jährige, die danach in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.
Kripo Frankfurt sucht hochgewachsenen schlanken Mann mit Bart
Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach dem Angreifer ein, jedoch ohne Erfolg.
Zu dem Man liegt diese Beschreibung vor:
- etwa 25 bis 35 Jahre alt
- circa 1,90 Meter groß
- von schlanker Statur
- Bart.
Bei dem Angriff trug der Täter einen hellen Pullover, helle Schuhe und eine helle Mütze.
Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06975551199 entgegen.
Titelfoto: Montage: Koen Van Weel/ANP/epa/dpa, Monika Skolimowska/dpa