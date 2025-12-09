Attacke gegen Prostituierte in Frankfurt: Wollte Angreifer die Frau töten?

Frankfurt am Main - Eine 44-jährige Frau wurde geschlagen, gewürgt und mit einem spitzen Gegenstand angegriffen: Nach der Attacke in einem Frankfurter Laufhaus fandet die Polizei nach einem jungen Mann mit Bart, der Verdacht lautet "versuchter Totschlag "!

Polizeikräfte rückten am späten Montagabend zu einem Bordell in der Frankfurter City aus: Ein Mann hatte eine Frau attackiert und verletzt. (Symbolbild) © Montage: Koen Van Weel/ANP/epa/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Der Angriff ereignete sich am späten Montagabend in der"Breiten Gasse" in der Innenstadt, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Dienstagnachmittag mitteilte.

Demnach betrat der Täter gegen 23.10 Uhr das Zimmer der 44-Jährigen in dem Bordell. Er verschloss die Tür von innen und griff die Prostituierte dann völlig unvermittelt an.

"Die Frau konnte trotz des Angriffes Hilfe verständigen", ergänzte ein Sprecher. Der Täter floh daraufhin, ließ aber seine Jacke zurück.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten die verwundete 44-Jährige, die danach in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde.