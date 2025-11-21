42 Jahre nach Mord an Prostituiertem: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Hamburg - Was für eine irre Geschichte! Die Polizei hat 42 Jahre nach dem Mord an einem 41-Jährigen in Hamburg einen Tatverdächtigen identifizieren und festnehmen können.

Die Polizei hat einen Mordfall nach 42 Jahren vermutlich aufgeklärt. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie eine Sprecherin am Freitag erklärte, war ein 41 Jahre alter Prostituierter im Januar 1983 in seinem Wohnwagen im Stadtteil Hammerbrook erschossen worden. Der Täter konnte unerkannt flüchten und konnte trotz intensiver Ermittlungen nicht gefasst werden.

In den Jahren danach wurde der ungelöste Fall von der Cold Case Unit übernommen. Die damals am Tatort gesicherten Spuren wurden durch den technischen Fortschritt und den verbesserten Standards erneut untersucht.

Dabei stießen die Ermittler auf DNA-Spuren, die einem heute 61 Jahre alten Mann gehörten.

Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den damals 19-Jährigen.